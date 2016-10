Präsident Joseph hat dem Fussballklub eine familiäre Struktur implementiert: «Wir müssen aus ökonomischer Sicht mit dem eigenen Nachwuchs arbeiten, aber vor allem wollen wir.» So erklärt der Querdenker die Tatsache, dass bei Lausanne-Sport vom 25 Mann starken Kader 11 Spieler im Verein ausgebildet wurden. In höchsten Tönen schwärmt Joseph über seinen Trainer Fabio Celestini, der Lausanne trotz mickrigem Budget von gut acht Millionen zu einer konkurrenzfähigen Super-League-Mannschaft geformt hat.

Die derzeitige Klassierung komme überraschend, sei aber auch dem Zufall zu verdanken relativiert der Präsident. «Was für uns viel weniger überraschend, aber umso erfreulicher ist, ist die Qualität dessen, was wir auf dem Platz produzieren», zeigt sich Joseph stolz auf das Projekt, das er seit zehn Jahren mitgeprägt hat. Seine Mission könne in zwei Stunden oder in fünf Jahren vorbei sein. «Wenn der perfekte Nachfolger bereitsteht, bin ich bereit zu verkaufen.»

Spektakel war auch in Malley gefragt. «Nach drei guten Saisons – Heinz Ehlers leistete sagenhafte Arbeit – brauchten wir einen Wechsel hinter der Bank», sagt LHC-Sportchef Jan Alston. Er begründet damit den Trainerwechsel zu Dan Ratushny, der offensiveres Eishockey ins Waadtland mitbrachte. Alston lernte seinen jetzigen Trainer vor vielen Jahren in Kanada kennen, bevor Ratushny in Olten seine bisher makellose Trainerkarriere lancierte. «Er bringt die perfekte Vision mit», schwärmt Alston.