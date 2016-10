Auch deshalb sind offensive Center mit Schweizer Pass mittlerweile ein selten gewordenes Gut – und entsprechend begehrt. Gaetan Haas (Biel) und Luca Cunti (ZSC Lions), deren Verträge Ende Saison auslaufen, wird auf dem Transfermarkt von den Spitzenklubs der rote Teppich ausgerollt. Allen voran Nationaltrainer Patrick Fischer sucht händeringend nach diesen Schlüsselspielern, ohne die jede Mannschaft in arge Probleme gerät.

Ein guter Center besitzt sowohl in der Offensive wie in der Defensive herausragende Qualitäten. Ist generell ein Leadertyp. An der letzten Weltmeisterschaft musste Fischer nach der verletzungsbedingten Absage von Kevin Romy arg improvisieren. Der Genfer ist – neben dem aus dem Nationalteam zurückgetretenen Martin Plüss – der letzte Vertreter in der NLA, der diesbezüglich höheren Ansprüchen gerecht wird, aber auch schon 31 Jahre alt.

Wenn die Mittelachse schwächelt

Das Problem von Fischer ist: Es gibt in der NLA zwar durchaus Schweizer Mittelstürmer mit offensivem Potenzial, aber man kann sie an einer Hand abzählen. Sie verfügen kaum über internationale Erfahrung und sind auch physisch noch nicht in der Lage, sich auf höchstem Level durchzusetzen.

An der WM in Moskau musste der Nationaltrainer notgedrungen Andres Ambühl, der in Davos fast ausschliesslich am Flügel spielt, in der Mitte einsetzen. Und Samuel Walser, der beim HCD in der Regel eher für defensive Belange zuständig ist, fand sich plötzlich im Powerplay wieder. Wenig erstaunlich deshalb, dass die Schweizer oft keinen guten Eindruck hinterliessen. Wenn die Mittelachse schwächelt, dann gerät gleich die ganze Mannschaft in Schieflage.

Doch was tun in diesen Zeiten der Center-Not? Versucht man, die Gründe für die aktuelle Dürre zu eruieren, dann hilft ein Blick in die Nachwuchsarbeit. Edgar Salis, der Sportchef der ZSC Lions, spart dabei nicht mit Selbstkritik – und das ist bemerkenswert. Schliesslich gilt die Nachwuchsabteilung der Zürcher als vorbildlich. Keine Organisation bildet mehr Spieler aus. Die Lions alimentieren mittlerweile die ganze Nationalliga mit ihren Eigengewächsen. Und doch sieht Salis einen grossen Mangel: «Wir produzieren gut ausgebildete, disziplinierte Maschinen. Aber wir bringen keine Spieler mit Leaderqualitäten heraus», so seine Erkenntnis.

Ein spannender Ansatz, den er folgendermassen erklärt: «Wir haben schlicht zu viele gute Spieler in den Nachwuchsteams. Alle wollen zu uns kommen, weil der Ausbildungslevel top ist. Aber so muss kaum mehr ein Spieler wirklich Verantwortung übernehmen. Alle wissen, dass notfalls ein anderer in die Bresche springt, wenn es mal nicht läuft. Und dass das dann immer noch für den Sieg reicht.»

Problem Nachwuchs-Akademien

Der Bündner in Zürcher Diensten sieht deshalb den Trend in Richtung Schaffung von top organisierten Nachwuchs-Akademien mit einer gewissen Skepsis. In kleineren Klubs «auf dem Land» würden die Leaderqualitäten viel mehr gefördert: «Spieler wie Martin Plüss, Reto von Arx, Sandy Jeannin oder auch ein Verteidiger wie Mathias Seger wussten, dass ihre Mannschaften verlieren, wenn sie ihre Leistung nicht in jedem Spiel bringen. Das schult den Charakter. Und man lernt, Verantwortung zu übernehmen.»

Mittlerweile haben viele Kinder in ihrem durch und durch strukturierten Alltag keine Zeit mehr, einfach zu «chnebeln». Nichts fördere Übersicht, Kreativität und Spielintelligenz – alles Attribute eines guten (Offensiv-)Centers – mehr, als «zwischen vielen anderen Spielern auf der offenen Eisbahn mit Stock und Scheibe herumzukurven», gibt Salis zu bedenken.

Markus Graf, der Nachwuchsverantwortliche des Schweizerischen Eishockeyverbands, sieht ein weiteres Problemfeld: Der Trend, dass schon auf unteren Juniorenstufen zu früh auf Resultate geschaut wird, raube den Trainern und somit letztlich auch den Kindern allzu schnell den Mut zum Risiko. Eine Rolle spielt dabei auch der Druck, der von der Tribüne kommt: von den Eltern.

Edgar Salis nennt sie «den besten Freund und gleichzeitig grössten Feind der Kinder». Freund, weil sie für ihr Kind viel Zeit und Geld aufwenden, um ihm dessen Eishockey-Traum zu verwirklichen. «Feind, weil sie oft mit Notizblock und Stoppuhr auf der Tribüne sitzen und die Eiszeit ihrer Kinder messen – um nachher bei Bedarf beim Trainer zu reklamieren», umschreibt es der Lions-Sportchef.

Mehr Technik, weniger Taktik

Ein Umstand, der die Entwicklung der Junioren – gerade der Center – bisweilen hemmt: «Dabei wäre es wichtig, dass man sie mit offeneren Spielformen an diese Rollen heranführt. Der Fokus sollte gerade bei den Jüngsten viel mehr auf die Bereiche Technik und Spielwitz gelegt werden», erklärt Markus Graf.

Das passt zur Aussage des letztjährigen ZSC-Stars und Nummer-1-Draftpick der Toronto Maple Leafs, Auston Matthews. Der hatte Salis erzählt, dass bei ihm bis ins Alter von 14 Jahren ausschliesslich der Umgang mit Stock und Scheibe geschult wurde. Erst dann kam Taktiktraining dazu. Matthews, der im Oktober blendend in seine NHL-Karriere gestartet ist, durchlief das Ausbildungsprogramm des US-Verbands, welches weltweit als vorbildlich und federführend gilt.