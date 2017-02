Im Nationenranking des Weltcups liegt die Schweiz auch in dieser Saison weit abgeschlagen hinter Österreich auf Rang drei. Aber wen interessiert das in diesen Tagen: An der Heim-WM ist die Schweiz die Skination Nummer eins! Dreimal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze haben unsere Athletinnen und Athleten bisher geholt. Die Tage in St. Moritz sind sprichwörtlich goldig!

Und sie erinnern schon fast an jene an der WM 1987 in Crans-Montana. Damals hatte die Schweiz am Ende achtmal Gold, viermal Silber und zweimal Bronze gewonnen. Dies zu toppen, ist nicht realistisch. Aber schon jetzt darf Swiss Ski die Heim-WM in St. Moritz als vollen Erfolg abbuchen. Egal, was da noch kommt. Und in diesen Tagen scheint nichts unmöglich.

Umso erfreulicher ist der Medaillenregen für die Schweiz, weil er auch ohne Teamleaderin Lara Gut möglich ist. Eigentlich war sie für viele Medaillen vorgesehen. Nach ihrer tragischen Verletzung springen nun andere ein. Die WM ist ein Schweizer Fest.

Natürlich wird Urs Lehmanns Wunsch, im Weltcup die Skination Nummer eins zu werden, nicht so schnell in Erfüllung gehen. Aber wen interessiert das heute. Geniessen wir die tollen Skimomente.