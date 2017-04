Kein Eishockey-Trainer, der bei Sinnen ist, kritisiert seinen Torhüter in der Öffentlichkeit. Vielmehr muss er das Ego und das Selbstvertrauen seines Schlussmannes hegen und pflegen wie kostbares chinesisches Porzellan. Zerbricht es, ist alles Geschirr in der Kabine zerschlagen. Ob Zug noch einmal in diese Serie zurückkehren kann, hängt fast ausschliesslich davon ab, ob Tobias Stephan dazu in der Lage ist, unten dicht zu machen.

Die Statistiken der Teams (inklusive Stephans Fangquote), bevor der Final begann: