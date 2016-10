Für die Pittsburgh Penguins ist das nur 120 Tage nach dem Gewinn des Stanley-Cups in der vergangenen Saison ein herber Schlag. Gehört das Team um den 29-jährigen Superstar doch auch in der vergangene Nacht gestarteten Saison 2016/17 zu den Favoriten auf den Titel. Doch jetzt wird wie wild spekuliert, wie es um die Gesundheit des Captains der Penguins steht – und wann er wohl wieder auf das Eis zurückkehren wird. Zuletzt verpasste Crosby in den Jahren 2011 und 2012, verteilt über zwei Spielzeiten, insgesamt 101 Spiele, weil er an den Folgen von Gehirnerschütterungen litt.

Dabei hatte alles so gut ausgesehen. Von den 19 Spielern, die den Stanley-Cup im vergangenen Juni im Playoff-Final gegen die San Jose Sharks mit 4:2 Siegen nach Pittsburgh holten, stehen 18 weiterhin im Kader der Penguins. Dementsprechend gab es vor Crosbys Ausfall nur etwas, das gegen die Mannschaft aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania gesprochen hat: die Statistik. Denn zuletzt gelang es den Detroit Red Wings in der Saison 1997/98, den Titel zu verteidigen.

Schafft Josi eine Premiere?

Unabhängig davon werden unter den Experten in Nordamerika aber so oder so auch noch eine Handvoll weiterer Favoriten herumgeboten. In diese Kategorie fallen auch die Nashville Predators. So mancher Branchenkenner sieht das Team des Berner Verteidigers Roman Josi im Frühsommer 2017 im Stanley-Cup-Final. Die Experten können sich gut vorstellen, dass der im Tausch mit Josis Verteidigungspartner Shea Weber verpflichtete P.K. Subban das bis anhin noch fehlende Puzzleteil für den erstmaligen Titelgewinn der 1997 gegründeten und damit verhältnismässig jungen Franchise aus Nashville sein könnte.