Unter dem Strich blieb laut einer Medienmitteilung des Konzerns vom Donnerstag ein Konzerngewinn von 568 Millionen Dollar übrig. Das ist ein Rückgang im Vorjahresvergleich um 2 Prozent.

Gründe für den Einbruch

Als Gründe für den Einbruch bei den Aufträgen gibt ABB zeitliche Effekte bei der Vergabe von Grossaufträgen sowie Volumenrückgänge bei frühzyklischen Bestellungen an. In Europa gingen die Bestellungen um rund 20 Prozent zurück. Die Nachfrage kühlte sich laut den Angaben auf dem amerikanischen Kontinent als Folge der bevorstehenden Wahlen in den USA ab. In Asien reduzierte sich der Bestellungseingang um rund 5 Prozent.

Für die ersten drei Quartale zusammen brachen die Auftragseingänge bei ABB um 13 Prozent auf 25,1 Milliarden Dollar ein. Der Umsatz des Konzerns sank insgesamt von Januar bis September um 5 Prozent auf 24,8 Milliarden Dollar. Und der Unternehmensgewinn reduzierte sich im Vorjahresvergleich um 15 Prozent auf rund 1,5 Milliarden Dollar.

Vorsicht

Für das Gesamtjahr ist der ABB-Konzern vorsichtig. Makroökonomische und geopolitische Entwicklungen wiesen auf ein uneinheitliches Szenario mit anhaltenden Unsicherheiten hin, hiess es diesbezüglich im Communiqué. Einige Signale aus den USA sowie China seien aber positiv.

Gleichzeitig mit der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse überraschte der Konzern mit einem Personalwechsel an der Spitze des Unternehmens. Finanzchef Eric Elzvik verlässt ABB per März 2017 und will sich neuen beruflichen Herausforderungen ausserhalb von ABB zuwenden. Auf ihn folgt als neuer Finanzchef ab April 2017 Timo Ihamuotila, der von Nokia zu ABB stösst. Ihamuotila war sieben Jahre CFO bei dem finnischen Technologiekonzern.