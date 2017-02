Eignet sich der Schweizer Markt gut für diese neuen Produkte?

Die Kaufkraft und die Begeisterung für neue Technologien sind da. Ausserdem haben die Schweizer im Vergleich zu anderen Ländern eher kurze Fahrstrecken. Aber der Schweizer will erst dann ein Elektroauto haben, wenn es auch im Winter auf langen Strecken funktioniert. Hier hat der Schweizer Kunde eher höhere Ansprüche. Das sehen wir auch am sehr hohen Anteil von Allradfahrzeugen; hier sind wir bei über 40 Prozent – der Schweizer will die eierlegende Wollmilchsau, ansonsten wartet er ab. Mit Carsharing wird man das künftig abfangen können. Man könnte über «Pool-Autos» für grosse Wohnsiedlungen nachdenken, um diese Anforderungen zu erfüllen. Hier werden wir in den kommenden Jahren viel sehen – da wollen wir ein Teil davon sein.

Das klassische Geschäft haben Sie im gleichen Atemzug ebenfalls neu organisiert. Warum?

Das wird für uns weiterhin das wichtigste Standbein sein – noch für viele Jahre. Alleine von den von uns importierten Marken sind 1,2 Millionen Autos auf Schweizer Strassen unterwegs. Die brauchen Öl, Unterhalt, Reifen etc. Dieses Geschäft wollen wir behalten und die Kunden zufriedenstellen. Das wird nur langsam kleiner werden. Nicht in fünf, aber vielleicht in fünfzehn Jahren. Für die Elektroautos brauchen wir dann vielleicht mehr IT-Spezialisten statt Mechaniker.

Die Arbeit wird sich verlagern?

Genau. Auch der Verkauf wird sich verändern. Das wird irgendwann auch komplett online geschehen. Wir bringen 2017 noch ein Modell, das man komplett per Internet kaufen kann. Es braucht allerdings eine Vorqualifikation für die Finanzierung. Das braucht aber neue, komplexe Prozesse, die das erlauben. Wir müssen auch darauf vorbereitet sein, dass das Internet nicht mehr nur am Computer, sondern auch am Smartphone stattfindet. Denn wenn etwas nicht funktioniert, dann ist der Kunde schnell weg. Ich merke, dass auch selbst, wie es mich ärgert, wenn eine Website nicht lädt.

Sehen Sie das starke Engagement der Amag für Lehrlinge ebenfalls als Investition in die Zukunft?

Es ist vor allem auch frisches Blut für das Unternehmen – 700 Leute unter 20, das gibt neuen Schwung. Wir bilden die Lehrlinge seit Jahrzehnten nicht nur für uns aus. Wir wissen aber auch, dass wir uns Mühe geben müssen, damit die Jungen zu uns kommen. Die Autobranche ist nicht für jeden sexy. Da müssen wir uns anstrengen, um attraktiv zu bleiben. Wir haben beispielsweise ein «Amag- Lehrstellen-Navi», wo wir unser Unternehmen verkaufen. Welche Lehren kann ich machen, was lerne ich und welche Perspektiven habe ich damit. Wir sehen diesen Prozess nicht nur beschränkt auf diese drei oder vier Jahre. Wir versuchen schon vorher gezielt, die Richtigen zu finden und auch nach der Lehre Perspektiven zu geben. Wir möchten unsere Leute schulen für die Zukunft. Das ist mir wichtig.

Gibt es Berufe, wo die Lehrstellen schwierig zu besetzen sind?

Für den klassischen Automobil-Mechatroniker haben wir genügend Bewerbungen. Das ist nach wie vor eine Lehre, die einen Nutzen fürs Leben bringt und wo man sich auch später weiterbilden und umschulen kann. Zudem hat sich der Job auch stark gewandelt; es ist viel mehr Informatik im Spiel. Reifen und Bremsen wechseln wird man auch in Zukunft nicht per Computer können. Etwas mehr Mühe haben wir leider beim Karosserie- und Lack-Bereich; ein anspruchsvoller Beruf.

Wie lange braucht es den «Automechaniker» noch?

Noch sehr lange. Wir rechnen damit, dass wir bis 2045 noch einen sehr hohen Anteil an konventionellen Verbrenner-Autos in den Werkstätten haben werden. 2025 rechnen wir noch mit 75% Anteil bei den verkauften Fahrzeugen. Und die leben dann mindestens noch 20 Jahre. Ja, das Geschäft verändert sich. Aber es ist eine langsame Veränderung. Das muss man in der langfristigen Planung natürlich berücksichtigen.

Wenn Sie heute bei der Amag eine Lehre antreten könnten – welche wäre es?

Ich habe selbst – vor vielen Jahren – eine kaufmännische Lehre gemacht. Und würde das auch wieder tun. Ich würde mich allerdings noch stärker darauf fokussieren, Sprachen zu lernen. Ich denke, man kann alle Fähigkeiten im Leben erlernen. Was man aber später nicht mehr so schnell lernt, sind Sprachen und der Umgang mit Menschen. Daher ist eine Lehre eine gute Sache; mit 16 oder 17 Jahren weiss man noch nicht, wie man mit Kollegen umgeht, wie ein Unternehmen funktioniert oder was Hierarchie bedeutet. Das lernt man in diesen drei oder vier Jahren. Hinzu kommen die Sprachen. Eine Fremdsprache reicht nicht mehr. Besser sind zwei oder drei. Und dann ist man gut gewappnet für alles, was kommt. Ich empfehle jedem, eine Lehre zu machen – für mich hat das wunderbar funktioniert.