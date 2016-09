Auch in der gesamten EU aus 28 Staaten blieb der Wert mit 8,6 Prozent auf dem Vormonatsniveau, wie das europäische Statistikamt am Freitag mitteilte. Im August waren damit in der EU 21 Millionen Menschen ohne Job, in der Eurozone 16,3 Millionen.

Für die Eurozone bedeutet die Erwerbslosenquote von 10,1 Prozent zwar das niedrigste Niveau seit Juli 2011, aber das Gefälle im Währungsraum bleibt gross. Deutschland kommt nach einheitlicher europäischer Rechnung mit 4,2 Prozent auf den niedrigsten Wert, gefolgt von Malta mit 4,8 Prozent. In Griechenland ist die Arbeitslosigkeit mit 23,4 Prozent (im Juni) am höchsten, in Spanien liegt sie bei 19,5 Prozent.

Beide Länder hatten auch die höchste Jugendarbeitslosigkeit: In Griechenland hatten 47,7 Prozent der unter 25-Jährigen keinen Job (Zahlen für Juni), in Spanien 43,2 Prozent. EU-weit waren 4,2 Millionen junge Menschen betroffen.