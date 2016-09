Ökonomen hatten im Schnitt mit einem Plus von 3,4 Prozent gerechnet. Zum Vergleich: Die Schweizer Wirtschaft kam zwischen April und Juni auf ein Plus von 0,6 Prozent, die USA auf rund 1,1 Prozent. Australien profitiert von starken Rohstoffexporten - in dem Land hat es seit 25 Jahren keine Rezession mehr gegeben.