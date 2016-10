Die Eigenschenk Gruppe mit ihren 96 Mitarbeitenden ist auf das Management von Infrastrukturanlagen in den Bereichen Bau, Boden, Wasser und Umwelt spezialisiert. Stellenstreichungen sind nicht vorgesehen. Auch sollen die beiden Geschäftsführer im bayrischen Deggensdorf und in Dresden im Amt bleiben, wie die BKW am Freitag mitteilte. Angaben zum Kaufpreis werden keine gemacht.

Angesichts des Preisverfalls an den europäischen Strommärkten will die BKW profitablere Ertragsquellen ausbauen. Sie kauft deshalb seit Monaten im Bereich der Dienstleistungen kräftig zu. Erst im April wurde die deutsche Bauplanungsfirma Lindschulte akquiriert. Gemäss einer Zählung der Zeitung "Bund" hat der Energiekonzern allein im letzten Jahr 15 Unternehmen aufgekauft.

Laut Konzernchefin Suzanne Thoma soll künftig ein Drittel des jährlichen Gewinns der BKW im Dienstleistungsbereich erwirtschaftet werden. Der deutsche Markt ist für den Konzern dabei besonders interessant. Die BKW geht davon aus, dass hier in den kommenden Jahren gegen 300 Milliarden Franken in den Infrastrukturbereich investiert werden.