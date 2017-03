So ziemlich auf den Tag genau vor zehn Jahren sei ihm das Wort «Subprime-Kredit» erstmals zu Ohren gekommen, erzählt er. Das war an einem Treffen des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht am Hauptsitz der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel, wo sich die internationale Gemeinde der Bankenaufseher bis heute regelmässig zum Informations- und Meinungsaustausch trifft.

Amerikanische Behördenvertreter hätten von diesen eigenartigen Hypotheken erzählt, die US-Immobilienfinanzierer über Jahre hinweg im ganz grossen Stil an finanzschwache Hauskäufer vergeben hätten und nun um die Zahlung der Zinsen bangen müssten, erzählt Zuberbühler. Zuständig hätten sich die US-Bankenaufseher aber nicht gefühlt. Schliesslich waren die Immobilienfinanzierer keine Banken im aufsichtsrechtlichen Sinn.

Mehr als ein Blechschaden

Es sollte noch fast ein Jahr dauern, bis klar wurde, dass ein immenser Teil dieser Kreditrisiken in Form von strukturierten Hypothekaranleihen direkt oder indirekt in den Büchern der Banken hängen geblieben waren. «Wir hatten einfach keine Vorstellung, was da noch auf uns zukommen sollte», erinnert sich Zuberbühler mit entwaffnender Ehrlichkeit an ein Interview, in dem er die sich immer deutlicher abzeichnende UBS-Krise noch im Oktober 2007 eher harmlos als «Blechschaden» bezeichnet hatte. Die UBS sollte vom dritten Quartal 2007 bis Ende 2009 Verluste von über 50 Milliarden Franken anhäufen, was im Herbst 2008 die staatliche Rettungsaktion nötig machte.

Im März 2007 war Zuberbühler noch damit beschäftigt, der Öffentlichkeit den Sinn einer stärkeren Fokussierung der Aufsicht auf die grössten Risiken beziehungsweise auf die grössten Banken klarzumachen.

Das Konzept der «risikoorientierten Aufsicht» war neu und erklärungsbedürftig: «Unbestritten ist, dass die Insolvenz einer Grossbank für das schweizerische Finanzsystem und für die gesamte Volkswirtschaft verheerende Folgen hätte, gegenüber denen das traumatische Ereignis des Swissair-Grounding geradezu harmlos erschiene», sagte Zuberbühler fast auf den Tag genau vor zehn Jahren auf der jährlichen Medienkonferenz der EBK dazu. Zwei Jahre später wurde die Behörde in Finma umbenannt.

Der Ansatz war auch deshalb nicht unbestritten, weil er implizit immerhin eine Häufung «kleinerer Unfälle» auf dem Finanzplatz in Kauf nahm. Zu Recht, erklärte Zuberbühler, denn «es ist diese immense Schadenshöhe und nicht die – aus heutiger Warte kleine – Eintretenswahrscheinlichkeit, welche eine intensive Überwachung der Grossbanken rechtfertigt». Die geringe Wahrscheinlichkeit sollte wenige Monate später in der Gestalt eines schwarzen Schwans auch die Schweiz und ihre beiden Grossbanken heimsuchen.

Ein gewisses Unbehagen gegenüber den Finanzkolossen war freilich schon damals innerhalb der Aufsichtsbehörden vorhanden. So hatte die UBS in den fünf Jahren nach dem Platzen der Technologieblase an den internationalen Aktienbörsen ihre Bilanzsumme um atemberaubende 1100 Milliarden Franken aufgebläht und dafür lediglich 10 Milliarden Franken mehr Eigenkapital hinterlegt (siehe nachfolgende Grafik).