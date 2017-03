Bald kürzere Lieferzeiten

Oft müssen sich hiesige Kunden asiatischer Shops gedulden, bis ihre Pakete in der Schweiz ankommen. Es werde nicht mehr lange dauern, bis diese den Nachteil der längeren Lieferfristen aufgeholt hätten, sagt Thomas Hochreutener, Detailhandelsexperte bei GfK. Die Chinesen investierten massiv in die Logistik. «Es dauert vielleicht noch zwei bis drei Jahre, bis die Pakete nicht mehr in 30, sondern in vielleicht zwei Tagen hier sind», glaubt Hochreutener.

Laut Schätzungen kommen täglich über 20 000 Pakete aus dem asiatischen Raum in die Schweiz. Für die Post war die Flut an Paketen insbesondere aus China bislang ein Verlustgeschäft. Die Abgeltung, die die chinesische an die Schweizer Post für das Verteilen der Pakete leisten muss, war längst nicht kostendeckend. Im vergangenen Herbst haben die Mitgliedsländer des Weltpostvereins sich dafür ausgesprochen, die asiatischen Postbetriebe im grenzüberschreitenden Paketverkehr stärker zur Kasse zu bitten, was auch der Post hilft.