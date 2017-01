Inflation und Wachstumsfantasien

Die Ära steigender Zinsen wurde oft ausgerufen. Doch blickt man am Anleihenmarkt drei Jahrzehnte zurück, muss man feststellen: Abgesehen von kleinen Zuckungen und Gegenbewegungen sind die Renditen für langfristig geliehenes Geld nur gesunken. Es gibt daher Obligationenhändler am Markt, die gar noch nie etwas anderes gesehen haben als fallende Sätze. Experten bereitet das Sorge. Denn die Erfahrung mit einem Anleihenmarkt, an dem die Zinsen steigen (und damit der Wert der Anleihen selbst sinkt), ist dünn gesät. Was also spricht dafür, dass es diesmal anders ist. Da ist einerseits sicher die banale Feststellung, dass der Anstieg angesichts des rekordtiefen Niveaus irgendwann kommen muss. Das allein reicht aber nicht, es braucht einen Auslöser.

Der Zins hat mehrere Komponenten, eine davon ist die Teuerung. Wird erwartet, dass die Preise der Güter steigen, dann verlangen Gläubiger mehr Zins. Sonst wird das Geld, das sie in Zukunft zurückerhalten, weniger Kaufkraft haben. Und hierin sehen viele Experten den Effekt der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Er hatte eine Erhöhung der Staatsausgaben angekündigt. Doch auch in anderen Ländern ist der Sparwille geschwunden. Es wird zunehmend wahrscheinlich, dass sie wieder mehr Geld ausgeben, und das heizt die Inflation an. Doch zusätzliche Ausgaben würden auch die Wirtschaft ankurbeln. Zinsen spiegeln nicht nur die Teuerungserwartung, sondern auch die Erwartung des Wachstums. Derzeit erwarten die Märkte mehr Wachstum als noch vor wenigen Monaten. (TM)