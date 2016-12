Nach dem Nein der italienischen Stimmbevölkerung zum Verfassungsreferendum am Sonntag ist Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi nicht mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Staatspräsident Sergio Mattarella habe ihn gebeten, noch im Amt zu bleiben, bis das Haushaltsgesetz für das kommende Jahr vom Parlament verabschiedet werde, teilte der Präsidentenpalast am Montagabend auf Twitter mit.

Aus Sicht Brüssels ist trotzdem klar: Die europafreundliche Achse Paris-Rom-Berlin, die nach dem Brexit Europa tragen wollte, ist zerbrochen. Wer die Reformen im bis über beide Ohren verschuldeten Land weiterführen soll, ist unklar. Das birgt die Gefahr, dass die Rettung der vor dem Kollaps stehenden italienischen Banken verzögert wird und das Bankensystem zusammenbrechen könnte.

Angesichts solcher Angst-Szenarien gaben sich die Finanzminister der Euro-Zone am Montag demonstrativ entspannt. So sagte Deutschlands Wolfgang Schäuble in Brüssel: «Wir sollten das mit einer grossen Gelassenheit zur Kenntnis nehmen.» Und Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem pflichtete bei: «Wenn das die Markt-Reaktionen sind, dann erübrigen sich zusätzliche Massnahmen.»

Tatsächlich: Das befürchtete Börsenbeben ist ausgeblieben. Der Schweizer Aktienindex SMI legte zuerst markant zu, um im Verlauf des Tages leicht nachzugeben.