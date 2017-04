Um 6 Uhr am Donnerstagmorgen bildeten sich bereits wieder erste Staus, wie Viasuisse mitteilte. Bis 23 Uhr wird sich die Staulänge schleichend erhöhen. Mitte Nachmittag betrug die Länge des Staus 6 Kilometer. Zwischen 15 und 23 Uhr wird der High-Peak mit rund 10 Kilometer erwartet.

Kaum Staupausen

Reisende müssen zu dieser Zeit mit bis zu zwei Stunden Wartezeit rechnen. Das Stauende wird - wenn überhaupt - erst weit nach Mitternacht erwartet. Es könne sein, dass sich der Stau in der Nacht auf Karfreitag zwischen 3 - 5 Uhr kurz auflöse, schreibt Viasuisse.

Spätestens um 6 Uhr am Freitagmorgen wird der Verkehr vor dem Nordportal erneut zum Erliegen kommen. Bereits um 7 Uhr erwartet Viasuisse erneut Staus über 8 Kilometer. Bis um 15 Uhr des Karfreitags könnten Reisende Blechkolonnen über 10 Kilometer erwarten. Um 19 Uhr wird der Ansturm Richtung Süden vorbei sein und der Verkehr wieder flüssig rollen.

Stau lohnt sich

Es lohne sich vom Wetter her durchaus, über die Ostertage in den Süden zu fahren und den Osterstau in Kauf zu nehmen, schreibt der Wetterdienst MeteoNews. Im Süden gebe es von Karfreitag bis Ostermontag viel Sonne und tagsüber warme Temperaturen zwischen etwa 20 und 23 Grad.

Im Norden dagegen ist es von Karsamstag bis Ostermontag sehr wechselhaft mit gelegentlich etwas Sonne und im Flachland vereinzelten Regengüssen zu rechnen. Dies wirkt sich auch auf die Temperaturen aus. Von Samstag bis Montag prognostiziert MeteoNews im Osten etwa 12 bis 14 Grad, im Westen 14 bis 17 Grad.

Die Schneefallgrenze fällt am Samstag auf etwa 1500 bis 1700 Meter und am Sonntag und Montag sogar auf 1000 bis 1300 Metern. Grund für für die Wettersituation sind nordwestliche Höhenwinde. Dabei gerät der Süden in den Schutz der Alpen und profitiert zeitweise auch von Nordföhn.