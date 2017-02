Man sah nicht mehr als ein kurzes Zucken in den Finanzmärkten, als der angeschlagene französische Präsidentschaftskandidat François Fillon Anfang Februar seinen Willen bekräftigt, trotz der «Affaire Penelope» in die Wahl zu steigen. Darüber kann und sollte man sich wundern, denn insbesondere die Obligationenmärkte reagieren typischerweise empfindlich auf Risiken aus potenziellen Veränderungen in der politischen Landschaft.

Le Pen lässt Märkte fast kalt

Die Möglichkeit eines Sieges der Rechtsaussen-Kandidatin Marine Le Pen ist ein Grossrisiko für die Finanzmärkte. Sie will Frankreich aus der Eurozone lösen und die Einwanderungspolitik «nationalisieren». Sie könnte das Auseinanderbrechen der Gemeinschaft provozieren. Kehrt Frankreich zum «Franc» zurück und werden die Staatsschulden in die alte Währung umgewandelt, müssen Investoren deutlich höhere Ausfallrisiken gewärtigen als in der faktischen Schuldengemeinschaft mit Deutschland, dem Land mit der höchsten Bonität in der Eurozone. Diese Gefahr hat Anfang Februar dazu geführt, dass die Märkte im Vergleich zu Deutschland einen zusätzlichen Risikoaufschlag auf französische Staatsschulden zehnjähriger Laufzeit von 0,4 Prozent einforderten. Mehr als ein Zucken war dieser Aufschlag indes nicht. Und seither ist rein gar nichts mehr geschehen, obwohl die Umfragewerte Le Pens weiter gestiegen sind.

Gewiss, die Chance, dass Le Pen französische Präsidentin wird, ist nicht gross. Aber ist sie so minimal wie es die Märkte signalisieren? Nach der Überraschung der Brexit-Abstimmung sind Zweifel angebracht. Viele Akteure setzen ein Fragezeichen hinter Qualität und Zuverlässigkeit der Preissignale, wie sie seit geraumer Zeit von den Märkten ausgehen. Eine solche kritische Beobachterin ist auch Frances Hudson vom schottischen Vermögensverwalter Standard Life in Edinburgh. «Wir sehen viele Geldflüsse, aber die Informationen, die sich daraus ergeben, sind oft widersprüchlich oder wenig aussagekräftig», sagt die Investmentstrategin.

Sie verweist auf den jüngsten Anstieg des Goldpreises: «Gold wird als Absicherung gegen politische Risiken verwendet. Die industrielle Nachfrage ist gering, Anleger investieren aus Sicherheitsmotiven in Gold, das weder Zins noch Dividende abwirft», erklärt Hudson. Die Ruhe an den Obligationenmärkten passt wie die Faust aufs Auge zum gestiegenen Goldpreis.

Die übersehene Warnung

Die grössten Käufer von Staatsanleihen sind und waren die Notenbanken. Sie sind nicht primär an einem guten Investment interessiert, sondern verfolgen geld- und konjunkturpolitische Ziele. «Für die Märkte ist es immer schwierig, wenn sie von hoheitlichen Investoren mit nicht direkt renditegeleiteten Absichten eingenommen werden», sagt Hudson. Die von den Notenbanken bei Staatsanleihen verursachten Preisverzerrungen sind im Urteil der meisten Ökonomen «beispiellos». Die künstlich tief gehaltenen Renditen verursachen Kollateralschäden. So begrenzen sie etwa die Erträge der Banken und führen wiederum dazu, dass die Aktienkurse der Kredithäuser unter Druck geraten.

Apropos Aktienmärkte: Diese bewegen sich trotz der jüngsten Kurseinbussen vom Freitag in vielen Ländern Europas und in den USA in Rekordnähe. Versicherungen und Pensionskassen, die mit ihren umfangreichen Kapitalanlagen zu den grössten Investoren gehören und Privatanlegern als Indikatoren für die nächsten Kursbewegungen dienen, haben in den vergangenen Monaten teilweise kräftig Aktien abgebaut. Das gilt vor allem für die Swiss Re, aber auch für andere grosse Konzerne wie Zurich Insurance oder Axa. Doch auch dieses Verhalten lässt kaum sinnvolle Aussagen für die Märkte zu. Diese Investorengruppe ist seit Jahren mit einer strukturellen Umschichtung ihrer Vermögensanlagen beschäftigt. In den vergangenen zwanzig Jahren ist der Aktienanteil in den Portefeuilles weltweit im Durchschnitt von 34 Prozent auf 26 Prozent gesunken, während die Obligationenanteile von 37 Prozent auf 46 Prozent zugenommen haben. Für diese Umschichtungen sind laut Hudson demografische und regulatorische Gründe verantwortlich. Mit dem Marktgeschehen haben sie also wenig bis gar nichts zu tun.

Die Rekordlaune der Aktienmärkte erstaunt umso mehr, als US-Präsident Donald Trump diese Woche mehr über seine Pläne für eine grosse Steuerreform enthüllen will. Sie gilt unter Aktienhändlern als der grösste Treiber der Aktienkurse seit Trumps Wahlsieg. Naheliegend wäre deshalb, dass die Märkte nun etwas vorsichtiger werden im Wissen, dass in den Kursen schon viel Hoffnung enthalten ist. Doch ihre Sorglosigkeit hält an. Nur in den tieferen Schichten der Märkte sind Zeichen der Verunsicherung zu erkennen, die mit den niederländischen Parlamentswahlen am 15 März ihren Anfang nehmen und am 23. April mit dem ersten Wahlgang um die französische Präsidentschaft den ersten Höhepunkt erreichen. Der Handel mit Terminkontrakten auf Aktien signalisiert die Erwartung stark steigender Kursschwankungen an den Börsen. Diese verdeckte Warnung sandte der Markt schon lange vor der Brexit-Abstimmung aus, ohne dass sie wahrgenommen worden wäre. Offensichtlich sind die im Nebel stochernden Marktteilnehmer auf der Suche nach zuverlässigen Leuchttürmen.