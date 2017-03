In jüngster Zeit schwankte der Kurs gegenüber dem Euro zwischen 1.06 und 1.08 Franken pro Euro. Die KOF geht davon aus, dass sich das Verhältnis um die 1.07 Franken/Euro einpendelt. «Der Franken ist nach wie vor überbewertet», sagt Sturm, und stimmt damit ins Credo der Nationalbank ein, das diese bei jeder Gelegenheit wiederholt.

Nach einer Delle 2016 sollte die Bauwirtschaft wieder leicht anziehen. Vor allem aber sind die Banken zurück im Geschäft. Dies vor allem deshalb, weil die Zinsen für längere Laufzeiten zaghaft nach oben kriechen. Das ist gut für die Banken, weil sie sich typischerweise kurzfristig zu tiefen Zinsen finanzieren und das Geld langfristig wieder ausleihen. Detail- und Grosshandel trugen 2016 leicht unterdurchschnittlich zur Wirtschaftsentwicklung bei. Der Detailhandel litt weiterhin unter dem starken Franken. Zwar nehmen die Auslandseinkäufe gemäss KOF jüngst nicht mehr zu, eine Abnahme zeichne sich aber ebenfalls nicht ab.

Am meisten wächst das Gesundheits- und Sozialwesen. Mit einer Zunahme von 4,8 Prozent ist der Anteil dieser Branche an der nationalen Wertschöpfung auf 7,9 Prozent gestiegen. Für den Arbeitsmarkt ist die Branche noch wichtiger: 14,1 Prozent waren 2016 in diesem Sektor angestellt. Auch in Zukunft werden gemäss KOF vor allem im staatsnahen Gesundheitssektor Jobs geschaffen.

Kaufkraft stagniert

Bei den Löhnen dürften die besten Zeiten für ein Weilchen schon wieder hinter uns liegen – zumindest inflationsbereinigt. Zwar steigen die Löhne nominell (in Franken) leicht. Doch berücksichtigt man die Teuerung, hat der Reallohn in den letzten Jahren erstaunlich stark zugenommen. Dank des harten Frankens wurden die Produkte und Dienstleistungen billiger, die Teuerung war negativ. Das erhöhte die Kaufkraft der Löhne, auch wenn sie nominell (in Franken) wenig steigen.