Das sind leicht mehr als im Vorjahr (2,6 Reisen), wie aus einer repräsentativen Umfrage des Reiseversicherers Allianz Global Assistance hervorgeht, die am Donnerstag vor den Medien in Zürich veröffentlicht wurde. Die Zahlen beziehen sich auf private Reisen, also keine Geschäftsreisen. "Herr u Frau Schweizer reisen weiterhin. Sie reisen sogar mehr als im letzten Jahr", sagte der Chef von Allianz Global Assistance (Schweiz), Angelo Eggli.

84 Prozent der gut 1000 befragten Personen unternehmen mindestens einmal pro Jahr eine private Reise mit wenigstens drei auswärtigen Übernachtungen. Im Vorjahr waren es lediglich 81 Prozent gewesen. Nur jeder Zehnte reist gar nicht.