Die in Genf domizilierte Banque Profil de Gestion beschäftigt lediglich 23 Mitarbeiter. Sie haben allen Grund, auf ein erfolgreiches Jahr anzustossen: Die Titel der Privatbank sind der Börsen-Überflieger des Jahres: Der Kurs erhöhte sich seit Anfang Jahr um unglaubliche 207,69 Prozent. Das freut in erster Linie die beherrschende Aktionärin, die Mailänder Banca Profilo.

Das Geldhaus schrieb bis Ende September einen Minigewinn von 22 000 Franken. Die Erträge beliefen sich auf 1,74 Millionen Franken. Die Börsenkapitalisierung beläuft sich auf gerade mal 63,5 Millionen Franken. Der explosionsartige Anstieg dürfte also in erster Linie spekulationsgetrieben sein: Zocker heizten den Kurs an, der Anfang September noch bei 1,30 Franken lag. Gestern kostete der Titel 4,40 Franken.

Selbst Experten tun sich schwer

Diese eher exotische Aktie befand sich nicht auf dem Radar der Börsenbeobachter. Wie schwierig es nämlich ist, auf die richtigen Titel zu setzen, zeigt eine Umfrage unter Analysten der Wirtschaftszeitung «Finanz und Wirtschaft». Nur einer der fünf befragten Börsenexperten erwischte mit der Bobst Gruppe einen der zehn Titel, die seit Anfang 2016 zu den Top-Gewinnern zählten. Wer sich diese ins Portefeuille legen liess, verdiente viel Geld.

Zu den Verlierern zählten auch Anleger, die vorsichtig auf Indizes setzten. Der alle kotierten Schweizer Firmen umfassende Swiss Performance Index (SPI) lag gestern um 14 Uhr mit einem Prozent im Minus. Der Swiss Market Index (SMI), der die 20 höchstkapitalisierten Unternehmen enthält, schrumpfte seit Januar gar um rund 500 Punkte oder 6,2 Prozent.