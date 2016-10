Mehr Wachstum dank Plattformen

Ökonomen sind sich einig, dass die Plattform-Wirtschaft riesige Chancen bietet. So werden die im Vergleich zu Europa höheren Wachstumsraten der US-Wirtschaft auch mit der sich dynamisch entwickelnden Internetwirtschaft in Amerika erklärt. Deutschlands Wirtschaftsleistung legte zwischen 1995 und 2015 jedes Jahr um durchschnittlich 1,3 Prozent zu, der Vergleichswert der USA liegt bei 2,4 Prozent. Auch der Verbraucher profitiert, weil die Preise für viele Produkte, die im Netz bestellt werden, fallen. Der finanzielle Vorteil für die 500 Millionen Konsumenten in der EU wird auf eine Milliarde Euro im Jahr geschätzt.

Youtube und Facebook verursachen weltweit inzwischen ein Drittel des Datenverkehrs. Microsoft und Amazon betreiben bereits über eine Million Server. Social-Media-Kanäle wie Facebook erreichen 29 Prozent der Weltbevölkerung. Kein grosses Unternehmen der «old economy» kann es sich mehr leisten, auf Social Media als Vertriebskanal zu verzichten.

Doch es gibt auch immer mehr Klagen darüber, dass Google und Co. ihre marktbeherrschende Stellung ausnutzen. Die oberste Wettbewerbshüterin der EU, Margrethe Vestager, wirft Google vor, sich Konkurrenz mit unlauteren Methoden vom Hals zu schaffen. Der Konzern Alphabet/Google etwa hat über die Suchmaschine und das Smartphone-Betriebssystem Android in zwei wichtigen Marktbereichen eine monopolartige Stellung. Google wird vorgeworfen, dass bei jedem Android-Handy viele Google-Apps bereits fest vorinstalliert sind.

Auch Apple steht in der Kritik. Und zwar wegen seiner Vergütungsmodelle im App Store: Apple kassiert 30 Prozent Provision pro Verkauf im Store. Gleichzeitig verbietet das Unternehmen allen Entwicklern einer App, die Kunden auf billigere Vertriebswege hinzuweisen.

Gesetze auf den Weg gebracht

EU und nationale Regierungen sehen den Handlungsbedarf und bereiten derzeit schärfere Gesetze vor. So will etwa die EU-Kommission bis Herbst nächsten Jahres Gesetzesvorschläge für die Plattformwirtschaft vorlegen. «Es geht um die Aus- und Umgestaltung unserer sozioökonomischen Ordnung im digitalen Zeitalter», heisst es in der Studie, die der in Berlin lebende US-Internet-Experte Clark Parsons mitverfasst hat. Die 92 Seiten umfassende Untersuchung mahnt einerseits den Gesetzgeber, massvoll vorzugehen. Die EU dürfe nicht abgehängt werden, Überregulierung schade. Die EU-Kommission setzt auch grosse Hoffnungen auf die Schaffung eines digitalen Binnenmarktes. Dadurch soll zusätzlich ein Anteil von 415 Milliarden Euro zum Bruttoinlandsprodukt der EU geschaffen werden.

Die Studie fordert aber auch ein härteres Vorgehen gegen Monopole. Die Autoren bemängeln, dass es eine Schutzlücke bei der Fusionskontrolle gibt. Bevor die Kartellwächter überhaupt prüfen, müssen nämlich bestimmte Umsatzschwellen auf beiden Seiten überschritten werden. «Erfolgreich gegründete und schnell wachsende Internetdienste weisen üblicherweise nur geringe Umsätze, aber wertvolle Datenbestände auf, die durch Marktführer bislang ohne behördliche Kontrolle aufgekauft werden dürfen», heisst es. Das müsse geändert werden.

Auch bei den Geschäftspraktiken müsse es gesetzliche Klarstellungen geben. Bei Suchdiensten sei dafür zu sorgen, dass sie die Verbraucher nicht bewusst täuschen dürfen oder gar, weil sie dafür bezahlt werden, ihnen «irrelevante Vorschläge» zu machen. Zudem bringt die Studie ein Verbot für Vorinstallationen ins Gespräch. Es sei bedenklich, wenn bei mobilen Endgeräten bestimmte Apps vorinstalliert seien. Nutzer würden dadurch bevormundet, sie entschieden sich nicht aus Überzeugung für bestimmte Produkte, sondern aus Bequemlichkeit.