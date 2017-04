Als Grund nannten sie Motorenprobleme. In den USA geht es um etwa 1,3 Millionen Autos, in Südkorea um mehr als 170'000. Analysten zufolge könnten sich die Kosten für die Aktion auf mehrere Hundert Millionen Dollar summieren. Hyundai und Kia leiden unter Absatzeinbrüchen in China und schleppender Nachfrage in den USA und Südkorea.