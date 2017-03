Die Serafe AG hat ihren Sitz in Fehraltdorf ZH und ist eine Tochterfirma der Secon AG. Die Tochterfirma wurde deshalb gegründet, weil dies das Radio- und Fernmeldegesetz so vorschreibt. So darf die Haushaltabgabe nur durch eine Firma erhoben werden, die keine anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten als eben dieses Inkasso ausübt.

Gemäss Uvek konnte die Serafe mit ihrem "Umsetzungskonzept überzeugen" und machte zudem ein günstigeres Angebot als die Billag.

Die Mutterfirma Secon AG verfügt gemässt Uvek "über grosse Erfahrungen im Inkasso sowie über moderne IT-Systeme und Prozesse". So ist die Secon für verschiedene Krankenversicherer tätig.