Was kann die Schweizer Industrie machen unter diesen Umständen?

Zwei Dinge. Erstens: Nehmen Sie Richemont oder Audemars-Piguet. Eine Wahl ist, beim Schmuck zu bleiben, bei der Bijouterie. Es ist ja erstaunlich: der Reformator Calvin hatte in Genf Schmuck und Juwelen abgelehnt, es entstand daher eine neue Form von Bijou-Uhren.

Ein Umgehungsgeschäft.

Sehr teure, schöne und reich ausgestattete Uhren sind eine Möglichkeit, zu überleben. Die Frage des Zeitmessers stellt sich da nicht unbedingt. Wer kauft schon eine Uhr, um die Zeit abzulesen?

Was machen jene im Nicht-Luxus-Segment?

Nehmen Sie Swatch. Sie ist technologisch sehr weit vorne, beispielsweise mit den Batterien, Stichwort Renata, Lausen. Eine der «Internet of Things» ist die Uhr mit Internet. Aber das «Internet der Dinge» ist viel grösser als nur diese Internet-Uhr. Das Internet of Things wird 50 Milliarden Objekte umfassen. Im Zentrum steht die Batterie, ohne die funktioniert es nicht. Und hier hat Swatch einen riesigen Vorsprung. Der zweite Vorsprung ist in Marin bei Neuenburg, wo sie bei EM Microelectronic energiesparende Chips entwickeln, in Zusammenarbeit mit dem Centre Suisse de Microelectronique, CSEM. Sie sind in dem Bereich Weltmarktführer. Diese Kommunikations-Chips sind das Herzstück für das «Internet of Things». Sie sind der Konkurrenz meilenweit voraus.

Ist es in dem Fall so, dass Swatch im Prinzip die Branche verlässt?

Im Prinzip ja. Und so kann man Swatch Group plötzlich komplett anders anschauen: In fünf Jahren macht Swatch ihren Umsatz mit der Branche Internet of Things. Das sind die Geheimwaffen von Swatch, die Batterie und der Chip. Sie sind in Basel zu sehen, aber sie werden nicht gross ins Schaufenster gestellt. Erstaunlicherweise hat Swatch-Chef Hayek kaum etwas darüber gesagt. Und plötzlich trifft man sie wieder an, diese innovative Schweiz, listig, erfinderisch, kreativ ... Es gib einen Ausweg, on peut s’en sortir.

Sie sind sehr optimistisch.

Durch und durch. Vor zwei drei Jahren glaubte ich, die seien tot. Jetzt verkaufen sie die Uhren billiger, aber unter uns: das ist kein Problem. Die Margen waren früher skandalös hoch.

Was geschieht mit dem Mittelpreissegment?

Bis 1500 Franken – Longines, Tissot – wirds schwierig. Dort tummeln sich so viele. Und hier wird es industrielle Probleme ergeben, es herrschen Überkapazitäten, und es wird hier einen Abbau geben, auch beim Personal.