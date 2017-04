Der ABB-Chef Ulrich Spiesshofer ist am Dienstag ins oberösterreichische Eggelsberg gereist, um die «strategisch gesehen wichtigste Transaktion» der Firmengeschichte zu verkünden. Im Jahr 1979 wurde dort in einer Garage die B&R (Bernecker und Rainer Industrie-Elektronik GmbH) gegründet. Und trotz rasantem Umsatzwachstum – in den vergangenen zwei Jahrzehnten waren es im Schnitt jährlich rund 11 Prozent – ist die nun angekündigte Übernahme in nackten Zahlen wenig spektakulär. 2016 erwirtschaftete der österreichische Fabrikautomations-Spezialist einen Umsatz von 600 Millionen Dollar, was rund 1,8 Prozent des jährlichen ABB-Umsatzes entspricht.

Die Begeisterung Spiesshofers rührt daher, dass ABB dank der Transaktion das Angebot im Bereich der Industrieautomation vervollständigen kann. Was dem vor allem auf Prozessautomatisierungen etwa in der Ölindustrie fokussierten Weltkonzern bisher gefehlt hat und die B&R jetzt mitbringt, sind sogenannte speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) – also Anlagen, die in Fabriken zur Steuerung oder Regelung der Produktionsmaschinen eingesetzt werden. Spiesshofer bezeichnete das bisherige Abseitsstehen in diesem Bereich als «Geburtsfehler» der ABB – mit dem B&R-Kauf sei «die SPS-Frage nun aber beantwortet».

B&R sei der grösste eigenständige Player im Bereich Fabrikautomation. Klar habe man sich auch andere Kandidaten angesehen, «aber niemand hätte so perfekt zu uns gepasst, ohne signifikante Überlappungen», so Spiesshofer. Weil die beiden Firmen in unterschiedlichen Bereichen tätig sind, erwartet er keine regulatorischen Probleme und geht von einem Abschluss der Transaktion im Sommer aus.

Umsatzziel: 1 Milliarde

Einen teilweisen Weiterverkauf des Portfolios schloss Spiesshofer am Dienstag aus. «Wir bestätigen unser klares Bekenntnis, den starken Wachstumskurs fortzusetzen, indem wir ein mittelfristiges Umsatzziel von mehr als einer Milliarde Dollar aussprechen», so der Konzernchef. Erzielen soll die B&R diesen Umsatz künftig als neue globale Geschäftseinheit «Maschinen- und Fabrikautomation» in der ABB-Division Industrieautomation. Auch eine kleine, bereits bestehende SPS-Einheit von ABB wird am neuen Standort in Österreich integriert, Details zur Zahl der betroffenen Mitarbeiter wollte ABB am Dienstag keine bekannt geben.

Mit der grössten Übernahme seit 2012 – damals wurde das US-Unternehmen Thomas & Betts für 3,9 Milliarden Dollar aufgekauft – etabliert sich ABB als Nummer zwei in der Industrieautomation und verkürzt den Abstand auf Siemens. Künftig werde es in diesem Segment zwei grosse Player geben, so Spiesshofer: «Siemens als Nummer 1 im Bereich der Fabrikautomation und wir als Nummer 1 in der Prozessautomation und jetzt auch als wichtiger Player im Bereich der Fabrikautomation».

B&R bietet Lösungen für die Maschinen- und Fabrikautomation in verschiedenen Industrien wie Plastik, Verpackung sowie Nahrungsmittel und Getränke an. Insgesamt ist das Marktsegment für Maschinen- und Fabrikautomation bei einem Wachstum von jährlich rund 5 Prozent laut ABB aktuell 20 Milliarden Dollar schwer. B&R sei «eine Perle in einem attraktiven Markt», lautet deshalb Spiesshofers Fazit. Eine solche Perle hat natürlich ihren Preis. Kommuniziert wird er von den beiden Parteien nicht, die Akquisition sei aber wohl «kein Schnäppchen» gewesen, kommentiert die Zürcher Kantonalbank. Mit Blick auf die vorhandenen Mittel könne ABB die Transaktion aber problemlos abwickeln. Die Analyse-Abteilung der Bank Vontobel schätzt den Übernahmepreis derweil auf 1,6 bis 1,7 Milliarden Dollar.