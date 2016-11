Die Bonanza am Immobilienmarkt scheint vorbei. Wer seine Wohnung verkaufen will, muss länger inserieren, bis er zum gewünschten Preis einen Käufer findet. Dies zeigt eine Studie, die homegate.ch und das Swiss Real Estate Institute der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich am Mittwoch präsentiert haben. Die Anzahl inserierter Objekte ist zudem geschrumpft. Auch das zeigt, dass der Markt illiquider wird.

Erschwerte Finanzierung

Obwohl das Angebot kleiner ist, sind die Preise jüngst leicht gesunken. Zusammen mit der stark gestiegenen Insertionsdauer legt das nahe, dass die Nachfrage stärker zurückging als das Angebot. Peter Ilg von der HWZ sieht zwei Ursachen: Die Wohneigentumsquote ist dank tiefer Zinsen auf fast 38 Prozent gestiegen. Wer es sich leisten konnte, Eigentümer zu werden, sei es bereits geworden. Die Preise hätten in den letzten Jahren zudem stärker angezogen als die Einkommen der Haushalte. Gleichzeitig erschwerte sich die Finanzierung durch schärfere Selbstregulierung der Banken. So kann für die mindestens geforderten 20 Prozent Eigenmittel am Kaufpreis nur noch teilweise auf das Alterskapital der Pensionskasse zurückgegriffen werden. Wegen der schwächelnden Nachfrage würden die Preise weiter sinken, orakeln die Experten.