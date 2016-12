Steigt der Anreiz zu stehlen, wenn es der Wirtschaft schlechter geht?

Nicht unbedingt. In der Krise hat man auch mehr zu verlieren. Wenn man erwischt wird und seinen Job verliert, ist es schwieriger, einen neuen zu finden. Also ist die Hemmschwelle höher.

Sie haben auch Geschlechterunterschiede entdeckt bei Ihren Untersuchungen. Warum stehlen Frauen eher, während Männer häufiger betrügen?

Das liegt an der Gelegenheits-struktur. Es ist immer noch so, dass Frauen eher an der Kasse anzutreffen sind, während die Chefetage männlich dominiert ist. Frauen bietet sich also eher die Gelegenheit, etwas zu entwenden, während Männer in Versuchung geraten, sich selber Geld zu überweisen.

Gibt es auch Unterschiede zwischen dem Kader und den einfachen Angestellten? Klauen Arbeitnehmer mehr als Chefs?

Im Gegenteil. Kader begehen häufiger Straftaten am Arbeitsplatz. Zudem sind auch die Deliktsummen höher. Auch das hat mit ihren Möglichkeiten zu tun. Die Chefetage wird weniger genau kontrolliert und hat auch mehr Kompetenzen. Gelegenheit macht Diebe.

Wenn Mitarbeiter stehlen, geht es dann häufiger um Bereicherung oder um Sabotage am Unternehmen, zum Beispiel, weil man eine Wut auf den Chef hat?

Persönliche Bereicherung und Sabotage vermischen sich. Man stiehlt nur, wenn man etwas will. Wenn man aber das Gefühl hat, ausgebeutet zu werden, fallen die Hemmungen.

Wie können Firmen Diebstähle am Arbeitsplatz verhindern?

Bei anonymen Grossbetrieben sind Kontrollen wichtig. Gerade bei mittleren oder kleinen Unternehmen ist aber das Betriebsklima entscheidend. Wer sich mit dem Unternehmen identifiziert und sich sicher fühlt, also nicht ständig mit der Kündigung rechnen muss, klaut auch nicht am Arbeitsplatz.