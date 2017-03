Weiter gehören der Chipshersteller Zweifel, Lindt&Sprüngli, Coop sowie auch Rivella, Swatch, Geberit und die Bankengruppe Raiffeisen zu den reputationsstärksten Schweizer Unternehmen.

Dass die Migros unter den 50 untersuchten Unternehmen erneut Klassenprimus ist, begründet Gfk am Donnerstag unter anderem mit den Bemühungen um die Nachhaltigkeit. Doch nicht in allen Landesteilen waren sich die Befragten einig. Die Romandie hat Unternehmen mit Wurzeln in der Westschweiz wie etwa Nestlé besser bewertet.

Neben dem Wohnort führen auch demografische Parameter zu anderen Ergebnissen. Frauen etwa bewerteten Detailhändler sowie Kleider- oder Schuhhersteller besser. Bei Männern hat im Gegenzug die Biermarke Feldschlösschen besser abgeschlossen.

Im Generationenvergleich haben die Grossbanken wie UBS, CS oder Julius Bär besser abgeschlossen bei den unter 30-Jährigen. Insgesamt belegen die Banken aber die hinteren Plätze.

Der sogenannte GfK Business Reflector wird jährlich erstellt aufgrund einer repräsentativen Umfrage bei 3500 Personen. Die Studie wird in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut für Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich gemacht.