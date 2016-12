Aber halt! Er erblickt eine Migros-Filiale, wo er sich mit einer blinkenden Lichterkette eindeckt. Der schlaue kleine Bär!

Das schreit natürlich nach einem Happy-End. Und siehe da: Das kleine Mädchen hat ihn jetzt wieder genau so lieb, wie das neue Blinkmonster. Mindestens.

Für einen guten Zweck

Okay, normalerweise räumen wir einem TV-Spot nicht einfach so derart viel Platz frei. Aber erstens ist er die rührendste Weihnachtsgeschichte seit Andersens «Mädchen mit den Schwefelhölzern» (bitterarmes Kind in kalter Nacht zündet sich die letzten Streichhölzer an, sieht im Lichterglanz seine geliebte, tote Grossmutter und stirbt glücklich).

Zweitens sammelt die Migros mit diesem Spot zusammen mit den Hilfswerken Caritas, Winterhilfe, Heks, Pro Juventute und Pro Senectute für die Armen in der Schweiz. Was auch immer zusammenkommt – die Migros legt noch eine Million drauf. (sme)