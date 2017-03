Im MParc Dreispitz in Basel, im Länderpark Stans NW sowie an Standorten in Lausanne, Crissier VD und Genf ist aus Charles Vögele bereits OVS geworden. Dies geht aus Informationen der Homepage von OVS hervor. Zuvor hatte das Magazin "Bilanz" am Donnerstag (Vorabdruck Freitag) von diesen ersten Umgestaltungen berichtet.

Damit scheint alles nach Plan zu laufen. Bereits im September, als die Investorengruppe Sempione Retail um den italienischen Modekonzern OVS den Kauf von Charles Vögele angekündigt hatte, hiess es, der Konzern wolle zügig vorankommen. Bereits bis im Sommer soll demnach ein Grossteil der Filialen umgestaltet sein. Dann wird eine über 60-jährige Firmengeschichte enden.