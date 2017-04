"Pascal Crittin ist seit 15 Jahren in Führungsfunktionen innerhalb der RTS tätig", teilte das Westschweizer Radio- und Fernsehen am Mittwoch mit. Er war zunächst Direktor des Kulturradios "Espace 2" und danach Generalsekretär von Radio Suisse Romande (RSR).

Danach übernahm er die Leitung des Generalsekretariats der RTS, wo er unter anderem für das Projekt des geplanten neuen Gebäudes für das Westschweizer Radio auf dem Gelände der ETH Lausanne (EPFL) verantwortlich war.

Wegen seiner grossen Erfahrung im Unternehmen könne Crittin sein Amt bereits per 1. Mai antreten, zu einem Zeitpunkt, in dem sich der Service Public in einer grossen politischen Debatte befinde, hielt die RTS fest.

Der Verwaltungsrat der SRG SSR ernannte Pascal Crittin auf den Vorschlag des Regional-Komitees der RTS zum Direktor. Das Regional-Komitee habe rund 20 Bewerbungen geprüft und sechs interne und externe Kandidaten angehört.