Sie haben uns noch nicht gesagt, ob sich die CS ihrer Ansicht nach an die eigenen Kriterien hält?

Sie misst deren Einhaltung an einem angepassten Gewinn, der etwa die Milliarden-Busse ausklammert. Sie sagt sinngemäss: wir hätten unsere Ziele erreicht, wäre die Busse nicht gewesen; die Busse hat das frühere Management verschuldet, also zahlen wir dem neuen Management nahezu den vollen Bonus aus. Die Aktionäre können diese Milliarden-Busse natürlich nicht ausklammern. Es gab ihretwegen einen hohen Verlust, der Aktienkurs fiel und die Eigenkapitaldecke ist so dünn, dass keine Dividenden ausbezahlt werden sollten.

Verluste, tausende Jobs abgebaut, eine dünne Eigenkapitaldecke, dennoch höhere Boni: gibt es das öfter in der Schweizer Wirtschaft?

Es ist bei der CS eher extrem, was wohl mit der Kultur des Investmentbankings zu tun. Es gab da einen typischen Satz im Geschäftsbericht: man habe den Investmentbankern hohe Boni zahlen müssen, weil sie sonst die Bank verlassen hätten. Das ist typisch für die Erfahrungen von Schweizer Banken mit dem Investmentbanking: Es kostet viel Eigenkapital, kostet viel Reputation, kostet viel an Boni – und die Resultate schwanken stark.

Können Sie an der CS-Generalversammlung etwas bewirken?

Das werden wir sehen. Neben Ethos lehnt der US-Stimmrechtsberater Glass Lewis alle Vergütungsanträge ab. ISS, der grösste US-Stimmrechtsberater, hat sich noch nicht geäussert. Er sprach sich aber gegen den Vergütungsbericht des Pharmakonzerns Novartis aus. Daran gab es in unseren Augen weniger auszusetzen als an jenem der CS. Es könnte also eine spannende GV werden.

Ständerat Thomas Minder fordert schärfere Regeln. Pensionskassen sollen im Einzelnen offenlegen, wie sie stimmen.

Viele Pensionskassen tun dies bereits, aber es wäre wünschenswert, wenn es bedeutend mehr täten. Unserer Ansicht nach müsste sich unbedingt auch die Anleger-Fonds bewegen. Sie sollten ihre Stimmrechte aktiver nutzen und darüber ihren Anlegern detailliert Rechenschaft ablegen.

Braucht es dafür nach der Minder-Reform wieder neue Regeln?

Wir hoffen nicht. Zunächst sollten die Fonds über ihren Branchen-Verband probieren, sich selber mit Richtlinien zu regulieren. Erst wenn ihnen dies nicht gelingt, müsste leider der Gesetzgeber eingreifen.