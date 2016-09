Am Bahnhof Payerne in unmittelbarer Nähe zum Festgelände des Eidgenössischen Schwingfests wurden am vergangenen Wochenende gratis rund 40‘000 Flaschen an SBB-Kunden abgegeben.

Pikant: Das mit speziellen SBB-Etiketten bedruckte Tafelwasser stammt von einer Firma aus Neutraubling in Bayern, wie ein Sprecher der Bundesbahnen gegenüber der „Schweiz am Sonntag“ bestätigte.

Der Entscheid für diese einmalige Aktion sei kurzfristig erfolgt. Deshalb habe man sich aufgrund «verschiedener Faktoren» für Wasser aus Deutschland entschieden.

Schweizer Produzenten mit genügend Kapazitäten

Enttäuscht ist man beim Verband Schweizerischer Mineralquellen und Softdrink-Produzenten. Sprecherin Christiane Zwahlen bedauert, «dass der Bundesbetrieb SBB an einem Schweizer Volksfest auf deutsches Mineralwasser setzt.»

Die Verbandsmitglieder verfügten über ausreichend Kapazitäten, auch kurzfristig Schweizer Mineralwasser zu liefern, sagte sie gegenüber der“ Schweiz am Sonntag“: «Ausserdem sagte der Wetterbericht die Hitze schon länger voraus.»