Gegenüber den Verantwortlichen der Bank benimmt sich Schlegel anständiger. So etwa in Gesprächen mit Manfred G. Dieser war Teamleiter im Zürcher Private-Banking-Ableger und betreute Schlegel. G. schenkte dem ASE-Chef auch mal eine Flasche Champagner zum Geburtstag. Als wiederholt Treuhänder von Anlegern detaillierte Auskünfte einfordern und direkt bei der BKB Auszüge ihrer Kunden verlangen, äussert Schlegel gegenüber G. seine Besorgnis darüber. Er weist den BKB-Kadermann an, keine Bankbelege herauszugeben. Dieser bestätigt, er werde seine Leute darauf sensibilisieren. G. sitzt wegen Mithilfe zum gewerbsmässigen Betrug ebenfalls auf der Anklagebank.

Enttäuscht von der BKB

Seine joviale Seite war es auch, mit der Schlegel Kunden und Vermittler von seinen ASE-Produkten überzeugen konnte. Dies zeigten die Befragungen von Betroffenen im Anschluss an die Telefon-Mitschnitte. Schlegel sei das Antibild eines Betrügers gewesen, gab ein Vermittler zu Protokoll, der Kunden der Fricktaler Investmentfirma zugehalten hatte. Er habe nicht etwa Brioni-Anzüge getragen, sondern die Tür zum Büro mit verwaschenen Jeans geöffnet. Er sei wie ein ehrlicher «Chrampfer» hinübergekommen. Schlegel hat offenbar als Person überzeugt. Die Beschreibung «sehr angenehm» wurde mehrfach gewählt, auch «bodenständig» war zu hören, als die Richter die Befragten auf Schlegel ansprachen. Und offenbar wirkte er auch kompetent: «Die Zusammenarbeit mit Schlegel war präzis und sehr schnell», sagte ein anderer Vermittler aus. Er habe auch nie irgendwelche Personalien durcheinandergebracht.

Überzeugen liessen sich Kunden und Vermittler aber nicht nur von Schlegel selber. Die BKB als Schweizer Bank mit Staatsgarantie war für alle Befragten ein wichtiges Indiz, dass es sich bei ASE um eine seriöse Investmentfirma handeln musste. Einer der Kunden, der im Auftrag für die BKB ein Informatikprojekt leitete, erkundigte sich sogar direkt bei Verantwortlichen der Bank nach der ASE. Er erhielt zur Antwort, dass die BKB seit mehr als zehn Jahren erfolgreich mit der Firma zusammenarbeite und Schlegel als sehr seriös einstufe. Die Bank habe später bestritten, eine solche Antwort abgegeben zu haben. Zum Glück habe er aber die betreffende E-Mail aufbewahrt.

Nicht nur er zeigte sich am Montag über das Verhalten der Bank sehr enttäuscht. «Ich bin entsetzt, dass so etwas in einer Bank passieren kann, wie es die Anklageschrift darstellt», sagte ein weiterer Kunde. Aber auch Schlegel musste sich so einiges anhören. «Dies war der grösste Tiefpunkt in meinem Leben», sagte ein anderer Geschädigter. «Dass man derart getäuscht wird, hat mir sehr zu schaffen gemacht.»

Am Dienstag werden mehrere Mitarbeiter und Verantwortliche der BKB befragt, darunter auch Ex-Chef Hans Rudolf Matter.