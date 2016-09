Die Gewerkschaft teilte am Donnerstag mit, dass Roman Burger als Leiter der Unia Zürich-Schaffhausen per sofort zurücktritt. Er zieht damit die Konsequenzen aus "persönlichen Verhaltensfehlern", wie die Gewerkschaft in ihrem Communiqué schreibt.

Dem «Blick» liegt ein internes Schreiben der nationalen Unia-Geschäftsleitung vor. Dort steht, dass Roman Burger eine seiner Mitarbeiterinnen sexuell belästigt hat. Es ist von einem SMS-Verkehr die Rede. Das Opfer habe die Vorfälle im April der Geschäftsleitung gemeldet.