Anne-Sophie Mutter erhält den Crystal Award für ihren Einsatz für junge Künstler. Diese fördert sie mit ihrer Stiftung Anne-Sophie Mutter Foundation, die jungen Musikern unter anderem mit Stipendien unter die Arme greift. Die heute 53-jährige Stargeigerin selbst wurde im Alter von 13 Jahren von Herbert von Karajan entdeckt.

In ihrer Rede appellierte Mutter an die WEF-Teilnehmer, den Ruf der Sirenen zu widerstehen, reicher und mächtiger zu werden. Stattdessen sollten sie den Weg zu mehr Menschlichkeit wählen. "Zusammen können wir die Welt heilen."

Popstar Shakira wird für ihr Engagement für die Bildung und die frühkindliche Entwicklung ausgezeichnet. Die 39-jährige Sängerin ist Goodwill-Botschafterin des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF. Mit 18 Jahren gründete sie die Pies Descalzos Foundation, die benachteiligten Kindern in Shakiras Heimatland Kolumbien den Zugang zu hochwertiger Bildung ermöglicht. "Wir müssen einspringen, wo Regierungen versagen", sagte sie insbesondere an die Adresse der Wirtschaftskapitäne.

Die Unternehmen sollten ihre Ressourcen einsetzen, um benachteiligten Kindern Bildung zu ermöglichen. "Ich habe selbst gesehen, was Bildung bewirken kann: Wunder", sagte Shakira.

Leuchtkäfer als Vorbild

Forest Whitaker schliesslich wird für sein Friedensengagement geehrt. Whitaker ist aus Filmen wie "Der letzte König von Schottland" oder jüngst "Rogue One: A Star Wars Story" bekannt. Er ist Gründer der Nichtregierungsorganisation Whitaker Peace & Development Initiative, die junge Menschen in den USA, Mexiko, Uganda und im Südsudan dazu ermächtigen will, Friedensvermittler und Agenten des positiven Wandels zu werden.

Whitaker ist zudem Mitgründer des International Institute for Peace an der US-Universität Rutgers und Goodwill-Botschafter der UNO-Kulturorganisation UNESCO für Frieden und Versöhnung. Er warb mit dem Bild von Leuchtkäfern für eine Zusammenarbeit für mehr Frieden: Wie Leuchtkäfer könnten die Menschen gemeinsam Licht in die Welt bringen, wenn sich nur genug mit diesem Ziel zusammen täten.

Der Crystal Award wurde 1995 ins Leben gerufen. Er wird jährlich am am WEF an Künstler verliehen, die sich für eine bessere Welt einsetzen.