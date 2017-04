Als Harry Hohmeister noch Swiss-Chef war, lautete der Zustand oftmals: Zahlen in der Bilanz gut, Stimmung in der Kabine schlecht. Zwei Umfragen hatten gezeigt, dass die Crew-Moral unter seiner Ägide litt. Sparmassnahmen und harte Verhandlungen für neue Gesamtarbeitsverträge hinterliessen ihre Spuren. Probleme wurden in den Bereichen Glaubwürdigkeit, Respekt und Fairness eruiert. Einige Piloten trugen zeitweise gar Protest-Pins als Reaktion.

Hohmeister ging Ende 2016 zur Lufthansa-Mutter nach Frankfurt, Anfang 2017 übernahm Thomas Klühr. Beim Antritt machte der deutlich konzilianter auftretende Klühr sofort klar, dass er es als eines seiner Hauptziele betrachte, die Zufriedenheit seiner 9100 Angestellten zu heben. Dabei kann er sich immerhin darauf verlassen, dass im vergangenen Jahr der Trend leicht positiv war, wie neue interne Umfrage-Resultate zeigen, die der «Schweiz am Wochenende» vorliegen. 3400 Mitarbeitende beteiligten sich an der Umfrage, die in der gesamten Lufthansa-Gruppe durchgeführt wurde.

Besser als Lufthansa-Durchschnitt

Kern der Studie namens «involve me!» ist ein so genannter Engagement Index mit einer Abstufung von 1 bis 5, wobei 5 die schlechteste Bewertung ist. Demnach hat sich der Index bei der Swiss von 2,26 auf 2,14 verbessert. Das ist leicht besser als der Durchschnitt der Lufthansa-Gruppe. In der Detailanalyse zeigt sich jedoch, dass nur jeder Zweite die Swiss bedingungslos Freunden und Bekannten als Arbeitgeber weiterempfehlen würde. Zwei Drittel der antwortenden Angestellten sagen, die Swiss sei für sie auch in Zukunft ein attraktiver Arbeitgeber.

Im Schreiben an die Angestellten heisst es: «Wir sind grundsätzlich auf dem richtigen Weg, auch wenn es Bereiche und Befragungselemente gibt, in denen die Ergebnisse noch nicht zufriedenstellend sind.» Man nehme die Resultate ernst und werde auch in Zukunft daran arbeiten, diese zu verbessern. An der Umfrage beteiligten sich im vergangenen Jahr 3400 Swiss-Mitarbeitende. Im Herbst soll eine weitere Umfrage folgen.

Schwierige Verhandlungen

Das Verhältnis zwischen Management und Personal bleibt indes angespannt: Bei den Piloten ist Klühr daran, einen neuen Gesamtarbeitsvertrag auszuhandeln, der für das gesamte Cockpit-Corps gelten soll. Doch laut Insider-Informationen gestalten sich die Gespräche als schwierig. Klühr dazu im Gespräch: «Mir war klar, dass das nicht einfach wird.» Er sehe aber, dass versucht werde, konstruktiv zu arbeiten. «Jeder hat andere Ansichten, und wir versuchen nun, einen Kompromiss zu finden. Ich bin zuversichtlich.» Auch beim Bodenpersonal befindet sich das Management in Verhandlungen für ein Vertragswerk.

Neue Arbeitskleidung?

Möglicherweise wartet auf das Personal in der Kabine und im Cockpit zumindest ein modisches Zugeständnis. Auf die Frage, ob es bald wieder mal neue Uniformen gibt, sagt Klühr, dass dies zwar nicht oberste Priorität habe. «Aber es ist sicherlich ein Thema, das wir 2018 nochmals aufnehmen werden.» Letztmals erhielten die Flight Attendants und Piloten 2009 neue Arbeitskleider, 2013 gab es neue Foulards und Krawatten.

Swiss-Sprecherin Meike Fuhlrott will sich auf Anfrage nicht im Detail zu den Umfrageresultaten äussern. Sie sagt nur: «Ziel dieser Kurzumfrage war es, zu erfahren, ob die Massnahmen, die wir nach der Befragung 2015 eingeleitet haben, greifen.» Damals, nach den enttäuschenden Rückmeldungen des Personals, begann die Swiss zahlreiche Workshops durchzuführen, um das Arbeitsklima zu verbessern. Laut Fuhlrott ist aber nun nicht geplant, aus der neuen Umfrage weitere Massnahmen abzuleiten.