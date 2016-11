Schrumpfende Reserven

Möglicher Grund für diese drastischen Massnahmen: Seit einiger Zeit fließt sehr viel mehr Kapital aus China ab als hinein. Zwar hält die Volksrepublik mit geschätzten rund drei Billionen Dollar auch weiter die größten Devisenreserven der Welt. Sie sind in den vergangenen zwei Jahren aber deutlich geschrumpft, um wahrscheinlich fast eine Billion Dollar. Arm ist China noch lange nicht. Gleichwohl hat Peking mehrfach betont, die Kontrolle über den Kapitalverkehr behalten zu wollen. Tatsächlich hat ein zu rascher Abfluss an Geldern auch Auswirkungen auf die chinesische Landeswährung, dem Yuan. Er hat im Vergleich zum Dollar allein seit Jahresbeginn um rund sechs Prozent an Wert verloren.

Allerdings hat die chinesische Führung den Kapitalabfluss zum grossen Teil selbst befeuert. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping persönlich hatte die heimischen Unternehmer noch zu Jahresbeginn aufgefordert, verstärkt im Ausland zu investieren. Seit einiger Zeit versucht die kommunistische Führung verstärkt in den Schlüsselbranchen westliches Know-How anzuziehen. China soll nicht wie bisher nur Werkbank der Welt sein, sondern auch zu einer globalen Ideenschmiede aufsteigen. Die Führung in Peking hat daher eine ganze Liste von zukunftsträchtigen Branchen aufgestellt, in die nicht nur die Staats- sondern auch die chinesischen Privatunternehmen investieren sollen, darunter in Firmen der Biotechnologie, Medizintechnik und Mikroelektronik.

Dieser Aufruf zeigte Wirkung. Zuletzt gab es einen regelrechten Kaufrausch chinesischer Firmen in Europa und den USA. Doch nicht nur auf strategisch wichtige Schlüsselindustrien haben es die chinesischen Investoren abgesehen. Sie kaufen derzeit auch Filmstudios in Hollywood auf, Fussballvereine in Italien und Spanien, vor allem aber sind sie auf Immobilienjagd in London, Sydney, New York und Vancouver. Die Preise in diesen Städten haben zuletzt astronomische Höhen erreicht. Auch gegen diese Käufe dürften sich die schärferen Kapitalkontrollmassnahmen richten.

Syngenta schweigt

Sämtliche chinesische Unternehmen, die im vergangen Jahren mit Grossinvestitionen im Ausland von sich Reden machten, halten sich bislang bedeckt. Weder Wanda, der chinesische Unterhaltungskonzern, der mehrere Hollywood-Studios übernommen hat, noch Anbang, der chinesische Versicherungskonzern, äusserten sich. Sollten die Maßnahmen der Regierung umgesetzt werden, wären sie besonders betroffen. Sie planen bereits weitere Übernahmen in Milliardenhöhe.

Die bislang grösste Übernahme sollte der Kauf von Syngenta durch ChemChina werden. Sage und schreibe 43 Milliarden Dollar haben die Chinesen geboten. Derzeit allerdings stockt der Übernahmeprozess. Zuletzt kursierten Gerüchte, die chinesischen Behörden hätten Bedenken. Ist die eigentlich bereits weitgehend besiegelte Rekordübernahme gefährdet? „Kein Kommentar“, heißt es aus der Syngenta-Firmenleitung in Basel.