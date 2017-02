Normalerweise spricht Brügger nicht über Zahlen. Den Umsatz seiner Firma gibt er nur vage mit «mehr als 30 Millionen» an. Über den europäischen Sicherheitsmarkt spricht er aber gerne, weil er so sein Image aufpolieren kann. So erwähnt er gerne, dass er das österreichische Einsatzkommando Cobra mit Maschinenpistolen ausrüstet.

Fragwürdige Geschäfte

Die Vergangenheit ist weniger glorios. Brügger unterscheidet zwischen grünen und roten Ländern. 90 Prozent seines Umsatzes würden sich im grünen Bereich bewegen: Exporte in EU- und Efta-Staaten, in die USA und nach Kanada. Früher war dieser Anteil kleiner. Bis 2014 seien es nur 80 Prozent gewesen. «Wir haben umstrittene Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Kuwait und andere von unserer Liste gestrichen. Wir betreiben dort kein aktives Marketing mehr», sagt er. Dieses Jahr sei seine Firma zum ersten Mal nicht mehr an der Rüstungsmesse in Abu Dhabi vertreten gewesen. Weitere Geschäfte schliesst er aber nicht aus. Der teilweise Rückzug geschieht nicht freiwillig.