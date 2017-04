Alle machen es: Finanzindustrie, Pharma, Tourismus, Flughäfen, Messe Schweiz lassen Wirkungsstudien anfertigen. Jetzt wollten es auch die Verantwortlichen der Schweizerischen Rheinhäfen wissen: Welche volkswirtschaftlich Bedeutung haben sie, wie viele Menschen finden dort Arbeit, wie viel wird verdient? Die gestern veröffentlichte Studie der BAK Basel Economics soll diesbezüglich Aufschluss geben. Sie wurde von Gateway Basel Nord AG und Port of Switzerland (Rheinhäfen) in Auftrag gegeben.



Ohne Zweifel spielen die Häfen für den Aussenhandel eine wichtige rolle. Mengenmässig wurden im Jahr 2015 rund zehn Prozent der Importe und vier Prozent der Exporte über den Rhein abgewickelt. Eine stark zunehmende Bedeutung hat der Containerverkehr.



Die Schweizerischen Rheinhäfen seien ein essenzieller Teil des nordwestschweizerischen Logistikclusters, schreibt die BAK. Der Anteil der Schweizerischen Rheinhäfen an der Wertschöpfung (Löhne, Gewinne und Abschreibungen) der Logistikbranche der gesamten Nordwestschweiz beträgt 14 Prozent (oder 23 Prozent an der Logistikbranche der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft).

Die weiteren Erkenntnisse in Kürze: Zusammen mit den auf ihrem Gebiet angesiedelten Hafenfirmen bringen die Schweizerischen Rheinhäfen eine Wertschöpfung von rund 510 Millionen Franken hervor. Das entspricht etwas mehr als 3'000 Vollzeitstellen und einer überdurchschnittlichen Arbeitsplatzproduktivität von rund 168'000 Franken (Werte für 2015). Geht man davon aus, dass einige Teilzeit arbeiten, kommt man also auf eine Beschäftigtenzahl deutlich über 3'000.



Rechnet man die Zulieferer mit ein, sind mit der Hafenwirtschaft 1,1 Milliarden Franken Wertschöpfung und 7'700 Arbeitsplätze verbunden. Mit der geplanten Realisierung des Containerterminals Gateway Basel Nord (GBN), welches über ein drittes Hafenbecken mit den Rheinhäfen verbunden sein wird, werden zusätzliche Impulse für das Potenzial der Schweizer Wirtschaft ausgehen.

In der Investitionsphase entstehen zwischen 2019 und 2022 insgesamt geschätzte 149 Millionen Franken Bruttowertschöpfung und 321 Arbeitsplätze. Darüber hinaus löst das Terminal im laufenden Betrieb ab 2030 jährlich 89 Millionen Franken Bruttowertschöpfung und 578 Arbeitsplätze aus. Die Investitionssumme beträgt 230 Millionen.

Ein gewähltes «Referenzszenario» geht von einem etwas kleinerem Projekt aus, welches nur in Deutschland liegt. Es gleicht frappant dem von ein paar Logistikern vorgeschlagenen Ausbau des Hafens in Weil nördlich von Basel. Der auf deutschem Gebiet gebaute Terminal würde nicht von Schweizer Firmen gebaut, wird angefügt. (Wobei hier die Frage erlaubt ist, ob bei einer Ausschreibung nach WTO für Arbeiten an einem Grossprojekt nicht auch ausländische Firmen zum Zug kommen könnten.) Wes Brot ich ess, des Lied ich sing? BAK-Chef Marc de Puechredon erklärt, dass die BAK keine Wertung vornehme. «Wir machen nur eine Bestandesaufnahme. Eine Einschätzung haben wir nicht gemacht.»