Herr Spiesshofer, der US-Markt ist der grösste für ABB. Und es passiert gerade viel. Sind Sie für das, was kommen wird, gerüstet?

Ulrich Spiesshofer: In den letzten sieben Jahren haben wir in den USA mehr als zehn Milliarden Dollar investiert. Wir sind einer der grossen Industrie-Investoren der letzten Jahre. Wir haben heute 20 000 Mitarbeiter an 60 Standorten, die lokal forschen, entwickeln, produzieren, vertreiben. Im Bereich der Stromnetze sind wir Marktführer. Das gilt seit der Akquisition der Firma Baldor auch für die Antriebe. Auch im Robotikbereich haben wir investiert. Insgesamt haben wir ein US-Team, das wenig importiert, wenig exportiert, sondern die Produkte lokal für den US-Markt herstellt.

Im Bereich Infrastruktur stehen grosse Investitionen an. Von einer Billion Dollar ist die Rede. Kann ABB davon profitieren?

Die USA werden im Bereich Infrastruktur Gas geben. Hier werden massive Investitionsprogramme kommen. Da wir auf der Energieversorgungsseite Marktführer sind, gehen wir davon aus, dass wir daran partizipieren. Ein weiteres Thema ist das Zurückholen von Arbeit in die USA – diese Arbeit wird nur wettbewerbsfähig sein, wenn sie mit Automatisierung kombiniert wird. Mit unserem Komplettangebot an Robotern bis zur Antriebstechnik sind wir hier gut aufgestellt. Ich bin mittel- und langfristig optimistisch, dass es in den USA in die richtige Richtung geht. Kurzfristig gibt es im Moment natürlich sehr viel Nervosität. Wir sind aber langfristig orientiert und steuern da durch.