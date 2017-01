Damit nahmen die Richter des Supreme Court am Freitag ein Ersuchen des Basler Konzerns an, ein Urteil eines Bundesberufungsgerichts von 2015 zu überprüfen. Dabei geht es darum, ab wann die 180-tägige Frist gilt. Das Verfahren nahm 2014 mit einer Klage von Amgen gegen die Novartis-Tochter Sandoz seinen Anfang.

Anders als herkömmliche Medikamente können Biotech-Arzneien nicht eins zu eins kopiert werden, weil ihre Wirkstoffe zu komplex sind. Da sie aus lebenden Zellen gewonnen werden, lassen sie sich höchstens biologisch ähnlich nachbilden.

In Europa sind Biosimilars bereits seit 2006 erhältlich. In Amerika wurde der Weg für deren Zulassung erst durch eine Gesundheitsreform im Jahr 2010 frei. Novartis will bis 2020 Biosimilars von fünf wichtigen Arzneien auf den Markt bringen.