Die Grossbank UBS kann erwartungsgemäss nicht an das gute Ergebnis aus dem Vorjahr anknüpfen. Der Konzerngewinn der Bank fällt 2016 mit 3,3 Milliarden Franken um 47 Prozent tiefer aus als im Vorjahr, wie die UBS am Freitag mitteilte. Sowohl in der Vermögensverwaltung wie im Investmentbanking sanken die Überschüsse deutlich.