Zumindest bei den Billetten setzt sich der digitale Kanal immer mehr durch. Erstmals wurden 2016 mehr Tickets über SBB Mobile gekauft als am Schalter. Hier ging der Absatz um 19 Prozent zurück, während via Smartphone die Verkäufe um 45 Prozent gestiegen sind.

Was die Zahlen der ganzen SBB anbelangt, so sticht vor allem der deutlich höhere Konzerngewinn ins Auge. Grund ist aber nicht das operative Geschäft, sondern vor allem der Verkauf von Immobilien wie etwa einem grösseren Areal in Lausanne. Die Erträge im Personenverkehr haben sich dagegen verhalten entwickelt. Während in der Schweiz ein leichtes Plus verbucht werden konnte, spürten die SBB im internationalen Geschäft die Terroranschläge in Paris. Rabatte und zusätzliche Werbemassnahmen drückten hier auf das Ergebnis.

Im Güterverkehr schrieben die SBB wieder schwarze Zahlen. Vor allem der Nord-Süd-Verkehr konnte mit 11 Prozent zulegen, der Binnenverkehr und das Exportgeschäft sind weiterhin rückläufig.

Weiterhin Geduld ist bei den neuen Doppelstockzügen von Bombardier gefragt. Zwar habe die Firma versprochen, dass die Züge auf den kommenden Fahrplanwechsel Ende Jahr einsatzbereit seien, sagte Meyer. «Wir wollen diesen Mut zwar nicht kühlen, sind uns aber nicht sicher, ob das in Anbetracht der Zulassungsverfahren wirklich reicht.» Fix in den Fahrplan eingeplant werden sie daher noch nicht.