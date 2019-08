«Eusi Schuel, die isch die bescht, mir hend jede Tag es Fescht, mached alles mitenand, niemer stoht bi eus am Rand» – der Song, mit dem die Densbürer Schülerinnen und Schüler gestern das neue Schuljahr begrüssten, könnte nicht passender sein. Denn in Densbüren gibt jetzt eine Neuheit, die man so im Aargau noch nicht kennt: kooperative Klassen. Dafür ist die Schule Densbüren eine Zusammenarbeit mit der Stiftung Schürmatt eingegangen.

Konkret führt die Stiftung in der Schule Densbüren eine Heilpädagogische Klasse für Kinder mit geistigen und/oder körperlichen Beeinträchtigungen. Diese werden aber nicht nur separat, sondern teilweise zusammen mit den Densbürer Regelklassen beschult. Etwa im Turnen, im Musikunterricht, bei Projektarbeiten. Durch die enge Kooperation, auch unter den Lehrpersonen, ist es möglich, Schüler der Heilpädagogischen Schule nach und nach in die Regelklasse einzugliedern, wenn die individuelle Eignung da ist.

Die Stiftung Schürmatt führt bereits seit rund 15 Jahren kooperative Kindergärten: in Holziken, Gontenschwil und – etwas neuer – in Aarau Rohr. «Das funktioniert sehr gut», sagt «Schürmatt»-Direktor Werner Sprenger. «Alle Kinder profitieren davon.» Als die Stiftung auf der Suche nach Partnern für die Primarschule alle Schulpflegen im Bezirk Aarau kontaktierte, stiess sie in Densbüren auf offene Ohren: «Wir haben bereits früher Interesse an einem kooperativen Kindergarten gezeigt», sagt die Densbürer Schulleiterin Doris Graf. Das Kindsgi-Gebäude sei dafür aber nicht geeignet. Auch das Schulhaus ist nicht ganz barrierefrei, man könnte es aber, sollte ein gehbehindertes Kind eingeschult werden, relativ einfach aufrüsten. Graf betont: «Die Schülerzahl ist nicht der Grund für die Zusammenarbeit - unser Standort ist nicht gefährdet.»