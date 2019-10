Auto fährt in Fussgänger – 22-Jähriger schwer verletzt

Am Montagmorgen kurz nach 8 Uhr fuhr ein 79-jähriger Schweizer mit seinem Auto von der Staffelegg herkommend in Küttigen auf der Bibersteinerstrasse. Auf Höhe der Bushaltestelle Aabach wollte ein 22-jähriger Schweizer die Strasse überqueren und wurde dabei vom herannahenden Auto erfasst, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Der Fussgänger wurde dabei schwer verletzt und musste mittels Ambulanz ins Spital überführt werden.



Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau eröffnete ein Verfahren. Der Führerausweis wurde dem Lenker vorläufig zu Handen des Strassenverkehrsamtes abgenommen.



Der Unfallhergang ist noch nicht geklärt. Die Kantonspolizei sucht deshalb Augenzeugen. Personen, die die Kollision beobachtet haben, sind gebeten, sich bei der Mobilen Polizei in Schafisheim (Tel. 062 886 88 88) zu melden.

