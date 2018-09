Am Mittwoch erhielt die Polizei die Meldung von einem Leichnam in der Aare beim Kraftwerk Rüchlig in Aarau. "Dabei handelt es sich um den seit Sonntag, 16. September 2018, vermissten 20-jährigen Eritreer", teilt die Kantonspolizei mit.

Der junge Mann verunglückte am Sonntagabend bei einem Badeunfall in der Aare in Aarau. Er wurde aufgrund der Strömung des Flusses abgetrieben und ging vermutlich unter.

Die Suchaktion mit Helikopter hatte für ein grosses Aufsehen in der näheren Umgebung gesorgt. Der Verstorbene war mit einer zweiten Person baden gegangen. Diese hatte vor der Kettenbrücke das Ufer erreicht.

Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau untersucht den Todesfall und klärt die Umstände ab. (pz)





Die Polizeibilder vom September: