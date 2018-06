Ein 40-jähriger Schweizer fuhr am Samstagabend auf der Saalhofstrasse in Richtung Kienberg. Nach eigenen Angaben war der Lancia-Fahrer kurz durch die im Fond sitzenden Kinder abgelenkt. Dadurch geriet er in der Kurve auf die Gegenfahrbahn und stiess dort mit einem korrekt entgegenkommenden Fahrzeug, gelenkt von einem 54-jährigen Schweizer, zusammen. Es wurde niemand verletzt.