Ein 28-jähriger Kroate aus der Region steht im Verdacht, die 66-jährige Hildegard Enz Rivola getötet zu haben. Die Aargauer Kantonspolizei hat den Mann am Dienstag verhaftet. Das teilt die Staatsanwaltschaft am Donnerstagmorgen mit.

Zahlreiche Stichverletzungen

Die 66-jährige Hildegard Enz Rivola war an jenem 17. Januar getötet worden. Die Tat geschah an der Erlinsbacherstrasse 40 in Aarau, der Wohnadresse des Opfers. Sie lebte dort allein mit ihrem Hund.

Der Täter stach kurz nach 18 Uhr mit einer Messer mehrmals auf die Schweizerin ein. Die Kantonspolizei schrieb von "zahlreichen Stichverletzungen".

Nachbarn hörten die Frau um Hilfe rufen und eilten zu ihr. Sie lag blutüberströmt am Boden vor dem Wohnungsseingang. Die Nachbarn alarmierten sofort den Notruf und leisteten Erste Hilfe, holten Wolldecken. Hildegard Enz Rivola wurde zwar noch per Ambulanz ins Spital gebracht, doch sie erlag dort am selben Abend ihren schweren Stichverletzungen.

Polizisten verteilten am Montag nach der Tat an der Aare in Aarau Flugblätter mit Bildern vom Todesopfer und ihrem Hund. Die Frau ging allmorgendlich mit ihrem Hund am Fluss zwischen Kraftwerk und dem Entennest in Schönenwerd spazieren.

Am Tag nach der Flugblattaktion hatte die Polizei schon über 50 Hinweise zum Opfer, der Tatortumgebung, verdächtigen Personen und Videoaufnahmen aus der Umgebung erhalten.

