Ein 24-Jähriger steht unter dringendem Tatverdacht, am Samstag einen Brandsatz bei einer privaten Liegenschaft in Buchs deponiert zu haben. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Dies teilt die Kantonspolizei am Montag mit.

Die polizeilichen Ermittlungen führten am Sonntag zu einer Festnahme eines Tatverdächtigen. Am Sonntagnachmittag konnten Kantonspolizisten einen 24-jährigen Schweizer im Bezirk Aarau anhalten und festnehmen. Die zuständige Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Der Beschuldigte wurde inhaftiert. Die Staatsanwaltschaft wird beim Zwangsmassnahmengericht voraussichtlich Antrag auf Untersuchungshaft stellen. Der Tatablauf und das Motiv sind Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. (mon)

