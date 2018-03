21.3.2018: Gemeinsam für Plan B

Stadt, Bauherrin HRS, FCA und "meinstadion.ch" geben an einer gemeinsamen Medienkonferenz das Versprechen ab: Wir ziehen jetzt alle am gleichen Strick, am Strick Plan B (Stadion mit Hochhäusern). Darum braucht es eine erneute Abstimmung über die BNO-Revision (Bau- und Nutzungsordnung). Ein Ja ist die Voraussetzung für das neue Stadion. Die Bauherrin HRS unterstützt den FCA ausserdem in den nächsten fünf Jahren mit einer Million Franken, zusätzlich zu den bisher jährlich 70'000 Franken.

Wie weiter?

Die Referendumsabstimmung über die BNO-Revision findet voraussichtlich Ende 2018/Anfang 2019 statt. Sie zu gewinnen, wird anspruchsvoll. Es droht von zwei Seiten Opposition: von den Stadion-Gegnern und von Hochhaus-Gegnern.



"meinstadion.ch" hat bisher etwas mehr als 1,5 Millionen Franken gesammelt.



Das Stadion geht frühestens 2021 in Betrieb.